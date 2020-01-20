Дочь Пескова призналась, что тренируется в Чечне «с девочками из UFC»

Елизавета Пескова, 22-летняя дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, рассказала о тренировках в лагере спецназа в Чечне «с тремя девочками из UFC». Их фамилий она не назвала.

«Я была в Чечне и очень люблю этот регион. Этим летом я ездила тренироваться в лагерь спецназа, заниматься спортом, учиться стрелять, драться. Мне нравится это всё, я очень люблю драться. В жизни пригодится, плюс мне нравится это ощущение.

Это был лагерь спецназа, в котором я тренировалась с тремя девочками из UFC. У нас был жёсткий график: мы утром вставали, в день было по две тренировки, жёсткая диета.

Из чего я умею стрелять? Глок, сайга. Холодное оружие? Пока нет, но очень хочу попробовать метать топоры. Важно уточнить, что мне это нравится в качестве спортивных тренировок», — сказала Пескова в интервью Forbes.

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