Макгрегор заработал почти по $ 2 млн за каждую секунду боя с Серроне
Общий заработок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, за поединок с американцем Дональдом Серроне составил $ 78 млн, сообщает издание Lad Bible.
С учётом того, что Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе за 40 секунд победил Серроне нокаутом в первом раунде, получается, что ирландец заработал почти по $ 2 млн за каждую секунду поединка. Официальный его гонорар составил $ 3 млн, а большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.
У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в MMA. На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью.
Игрок в покер проиграл $ 1 млн из-за поражения Серроне от Макгрегора. Видео
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