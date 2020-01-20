«Замутил бой в тяжёлом весе? Живи в зале!» Исмаилов готовится к бою с Емельяненко. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в средней и полутяжёлой весовых категориях, показал, как готовится к поединку с тяжеловесом Александром Емельяненко. Бой Емельяненко и Исмаилова состоится на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

По словам Исмаилова, опубликовавшего в «Инстаграме» видео подготовки к поединку, чем бы ни занимался боец, ему в первую очередь следует тренироваться, особенно в том случае, если его противником станет более тяжёлый спортсмен.

«Толстеешь? Тренируйся! Лысеешь? Тренируйся! Грустно? Тренируйся! Сильная сонливость? Поспи! Поспал? Тренируйся! Тренируешься? Тренируйся! Нечего делать и некуда идти? Тренируйся! Замутил себе бой в тяжёлом весе? Живи в зале!» — подписал боец видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.

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