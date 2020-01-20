Гэтжи вызвал на бой Макгрегора
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, после того как тот победил американца Дональда Серроне на турнире в Лас-Вегасе. Поединок прошёл в полусреднем весе.
«Этот парень хорош. Эй, пошевелись и прими этот бой. Назови моё имя, Конор», — написал Гэтжи в своём «твиттере».
На счету 31-летнего Гэтжи 23 боя в смешанных единоборствах. В них он одержал 21 победу и потерпел два поражения. Последним его соперником был тот же Серроне, который проиграл ему нокаутом в первом раунде боя в сентябре 2019 года.
У 31-летнего Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, 22 победы и четыре поражения в 26 поединках в MMA.
Макгрегор заработал почти по $ 2 млн за каждую секунду боя с Серроне
Игрок в покер проиграл $ 1 млн из-за поражения Серроне от Макгрегора. Видео
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