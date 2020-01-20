Тренер Хабиба отреагировал на слова президента UFC о реванше с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал желание президента организации Дэны Уайта организовать матч-реванш россиянина с Конором Макгрегором, после того как ирландец победил американца Дональда Серроне на турнире в Лас-Вегасе, нокаутировав его за 40 секунд.
В октябре 2018 года Нурмагомедов в титульном поединке победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Конор добился хорошей победы. Уникальной, если говорить о стиле, в котором он это сделал. Ещё до его боя с Серроне всегда были разговоры о реванше от Дэны Уайта, поэтому теперь, когда Макгрегор выиграл, я абсолютно не удивлён, что UFC настаивает на их поединке.
Это самый большой бой, который можно провести в ММА. Он побьёт рекорды всех последних наиболее денежных поединков. Однако сейчас Хабиб сосредоточен исключительно на Тони Фергюсоне, ничего больше. Так что он не интересуется разговорами о следующем противнике», — цитирует Мендеса «Р-Спорт».
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