«Россия мне намного ближе, чем Канада». Бетербиев — о том, почему уехал за границу

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, рассказал, что, скорее всего, вернётся в Россию, после того как закончит карьеру. Боксёр уже седьмой год живёт и тренируется в канадском городе Монреале, потому что ему, по его словам, так удобнее.
Бетербиева спросили, освоился ли он в Канаде.
«Честно говоря, я даже не скажу, что освоился. Потому что когда я выступал по любителям, то в России жил и в Каспийске, и в Магнитогорске, и в Москве. И географически для меня это не было принципиальным.
Так же сейчас дело обстоит и в профессионалах. Я поехал в Канаду только из-за своей работы. Можно сказать, что сейчас я прикомандирован к Монреалю, я нахожусь там во временной командировке.
Завтра всё это закончится, и, скорее всего, я вернусь. Основное время своей жизни я провёл в России, и Россия мне намного ближе, чем Канада. Пока там я стану своим, я буду совсем старенький (улыбается)», — цитирует его «Р-Спорт».
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