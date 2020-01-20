Адесанья: пусть соперники выстраиваются в очередь

Чемпион UFC в средней весовой категории новозеландец Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка с кубинцем Йоэлем Ромеро.
«Сейчас я нахожусь в совершенно другой лиге, я чемпион. Я сейчас здесь, и у меня скоро будет бой. Пусть соперники выстраиваются в очередь, как это делал я в начале своей карьеры в UFC. Я собираюсь убить одного из самых крутых парней в моём дивизионе, парня, с которым никто не хочет драться. Сначала я побью его, а затем займусь остальными», — приводит слова Исраэля Адесаньи ESPN.
Бой между Адесаньей и Ромеро состоится 7 марта в Лас-Вегасе.
Адесанья стал чемпионом дивизиона после досрочной победы над Робертом Уиттакером на турнире UFC 243. Всего на его счету 18 побед (в том числе 7 в UFC).
Ромеро проиграл последние два боя решением судей. В его активе 13 побед при 4 поражениях.
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