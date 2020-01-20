Российский боец UFC Ян запустил новый челлендж в социальных сетях

Российский боец UFC Пётр Ян запустил новый челлендж в социальных сетях. Суть челленджа заключается в том, чтобы успеть по очереди поймать три выброшенные в воздух монеты.



«У кого какая утренняя тренировка, а у нас в клубе «Архангел Михаил» и Академии RCC вот такая. Запускаю челлендж», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».

Напомним, Пётр Ян в предыдущем бою нокаутировал бывшего претендента на титул Юрайю Фэйбера. После этого он поднялся на третье место в рейтинге UFC и выразил желание провести поединок с Сехудо. Однако Генри заявил о намерении провести поединок с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Ян раскритиковал это решение, мотивируя тем, что бразилец проиграл два последних боя.

На счету 26-летнего Яна 14 побед и одно поражение в 15 поединках в смешанных единоборствах.