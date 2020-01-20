Волкановски: я бы согласился на бой с Хабибом

Чемпион UFC в полулегком весе Александер Волкановски проявил интерес к возможному поединку с российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Моя цель — защита титула в полулёгком весе. У нас есть много бойцов, и я счастлив защищать титул в своём дивизионе. Но я бы согласился на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Меня довольно сложно удержать в партере. Мне помогают невысокий рост и маленькие конечности.



Кроме того, я достаточно силён и могу нанести мощный удар в стойке. Это был бы весьма любопытный поединок. Многие думают, что Хабиб легко бы победил, потому что он больше меня. Но я всю жизнь дрался с людьми, которые превосходят меня в габаритах, и меня это никогда не останавливало», — приводит слова Волкановски TMZ.