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Волкановски: я бы согласился на бой с Хабибом

Волкановски: я бы согласился на бой с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полулегком весе Александер Волкановски проявил интерес к возможному поединку с российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Моя цель — защита титула в полулёгком весе. У нас есть много бойцов, и я счастлив защищать титул в своём дивизионе. Но я бы согласился на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Меня довольно сложно удержать в партере. Мне помогают невысокий рост и маленькие конечности.

Кроме того, я достаточно силён и могу нанести мощный удар в стойке. Это был бы весьма любопытный поединок. Многие думают, что Хабиб легко бы победил, потому что он больше меня. Но я всю жизнь дрался с людьми, которые превосходят меня в габаритах, и меня это никогда не останавливало», — приводит слова Волкановски TMZ.

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