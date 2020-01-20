Уайлдер опубликовал проморолик к реваншу с Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер опубликовал в своём «инстаграме» проморолик, посвящённый грядущему реваншу с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
«У нас есть незаконченное дело, и в этот раз ты не поднимешься после того, как я уложу тебя», — написал Уайлдер.
Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.
Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.
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