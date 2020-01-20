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Менеджер Масвидаля хочет бой с Макгрегором за временный титул в полусреднем весе

Менеджер Масвидаля хочет бой с Макгрегором за временный титул в полусреднем весе
Бокс/ММА / UFC 0

Абе Кава, менеджер американского бойца UFC Хорхе Масвидаля, хочет, чтобы его подопечный провёл поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором за титул временного чемпиона в полусреднем весе. Чемпион организации Камару Усман выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

«Похоже, что Усман выбыл на неопределенный срок с очередной травмой. Конор готов драться. Хорхе готов выйти в октагон. Бой за временный титул в полусреднем весе?», — написал Кава в своём «твиттере».

Напомним, Конор Макгрегор на турнире UFC 246 выступил в полусреднем весе и нокаутировал американца Дональда Серроне. Хорхе Масвидаль в своём последнем поединке взял верх над Нэйтом Диазом и завоевал пояс BMF.

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