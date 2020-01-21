Фьюри: могу спокойно взять паузу на пять лет и вернуться в 36

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что он может завершить карьеру после окончания действующего контракта. В следующем поединке Фьюри встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.



«По контракту у меня осталось три боя: с Уайлдером, Джошуа и кем-то третьим. Я пока не знаю с кем. С Диллианом Уайтом или ещё с кем-то. Это неважно. После этого мой контракт подойдёт к концу. Мы сейчас изучаем предложения, думаем, стоят ли они того. Я не думаю, что после этих боёв мне нужно будет что-то доказывать в жизни. Я могу спокойно взять паузу на пять лет и вернуться в 36», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.



Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, и тогда была зафиксирована ничья.