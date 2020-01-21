Боец MMA победил нокаутом за 18 секунд, перевернув и швырнув соперника в настил. Видео

В интернете появилось видео, как американский боец смешанных единоборств Эмон Бейкер победил соотечественника Ричарда Трейу на турнире SSP Fight Night 46 в Калифорнии в середине января. Соперники с первых секунд пошли в атаку, а затем Бейкер сделал захват, взяв соперника за пояс, и, перевернув в воздухе, опрокинул его головой вниз на настил октагона. Рефери тут же дал сигнал об остановке поединка.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Neutral Corner MMA.
Вследствие такого нокаута Трейу потерял сознание и его доставили в больницу, но жизнь бойца вне опасности.
Также посмотрите, как американец Тони Фергюсон, следующий соперник действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, собирается действовать в бою с россиянином 18 апреля.
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