Боец MMA победил нокаутом за 18 секунд, перевернув и швырнув соперника в настил. Видео

В интернете появилось видео, как американский боец смешанных единоборств Эмон Бейкер победил соотечественника Ричарда Трейу на турнире SSP Fight Night 46 в Калифорнии в середине января. Соперники с первых секунд пошли в атаку, а затем Бейкер сделал захват, взяв соперника за пояс, и, перевернув в воздухе, опрокинул его головой вниз на настил октагона. Рефери тут же дал сигнал об остановке поединка.

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Вследствие такого нокаута Трейу потерял сознание и его доставили в больницу, но жизнь бойца вне опасности.

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