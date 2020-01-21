«Понял, мой темнокожий братик». Украинский борец пошутил на тему советов Макгрегору. Фото

Двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпиады-2018, украинский борец Жан Беленюк опубликовал в «Инстаграме» фото с Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Борец пошутил, что давал советы Макгрегору перед боем с американцем Дональдом Серроне, который проиграл ирландцу нокаутом за 40 секунд.

По словам Беленюка, между ним и Макгрегором якобы состоялся такой диалог.

«Конор, всё очень просто, значит, бьёшь Серроне левой ногой в челюсть и добиваешь в партере», — сказал борец.

«Понял, мой темнокожий братик. Это не займёт более 40 секунд», — ответил Макгрегор.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Беленюка.

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