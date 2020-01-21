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«$ 7 млн пошли ему в живот». Фьюри — о поражении Руиса от Джошуа

«$ 7 млн пошли ему в живот». Фьюри — о поражении Руиса от Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри раскритиковал Энди Руиса за поражение в матче-реванше с Энтони Джошуа, который состоялся в декабре 2019 года. В июне 2019-го Руис неожиданно победил Джошуа, но полгода спустя не смог защитить пояса.

«Я не думаю, что Джошуа отлично выступил в матче-реванше с Руисом. Всё дело было в лишнем весе Руиса, который весил около 133 кг или сколько там было.

Руис был толстым, как свинья. Те несколько миллионов, которые он получил, — $ 7 млн пошли ему прямо в живот.

Никогда не было таких денег, а тут получаешь $ 7 млн. И начинаешь делать всё то, чего не делал раньше. Говорят, трудно вернуться в спортзал, пыхтеть в старом вонючем спортзале, когда у тебя 7 миллионов, а едешь ты за рулем «роллс-ройса» и живёшь мечтой, ешь суши с тела голой женщины и всё такое. Так что да, это сложно, и я прекрасно понимаю, какой жизнью он жил ранее», — цитирует Фьюри boxingnews24.

Следующим соперником Фьюри станет американец Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC. Боксёры подерутся 22 февраля.

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