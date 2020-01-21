«Невероятная женщина!» Макгрегор — о 82-летней бабушке Серроне

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, поделился впечатлениями от встречи с Джерри Серроне, бабушкой Дональда Серроне. Напомним, Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе, а бабушка американского бойца посещает все поединки внука.
«Она просто феноменальная женщина, эта леди. Она была на арене с первого боя и до нашего с Дональдом. Даже после того, как я победил её внука, она подошла ко мне и проявила ко мне уважение. Я в ответ проявил своё. Было здорово наконец встретиться с ней.
Посмотрите на неё. Она — часть нашей игры. Разве нет? Дональд так много дрался в октагоне, и она всегда была рядом с ним. Что за леди! Какого мужчину она воспитала! Я очень рад был разделить с Дональдом октагон», — цитирует Макгрегора MMA Junkie.
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