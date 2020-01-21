Победитель боя Власов — Саламов поборется за титул чемпиона мира по версии WBO

В WBO определились с кандидатами на титульный бой в полутяжёлом весе. В организации хотят устроить своеобразный турнир. Так, её руководство санкционировало поединки экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом, а также встречу экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Максима Власова с Умаром Саламовым.

Победители этих боёв проведут встречу за титул чемпиона мира, сообщает BoxingScene. У Власова и Саламова ранее уже подтверждали готовность провести бой и ждали решения WBO. Что касается Альвареса и Рамиреса, то их дела ведутся компанией Top Rank, так что с организацией встречи проблем быть не должно.

Напомним, пояс по версии WBO стал вакантным после того, как от него отказался Сауль Альварес. Мексиканец отобрал регалию у Сергея Ковалёва.