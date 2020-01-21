Победитель боя Власов — Саламов поборется за титул чемпиона мира по версии WBO

В WBO определились с кандидатами на титульный бой в полутяжёлом весе. В организации хотят устроить своеобразный турнир. Так, её руководство санкционировало поединки экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом, а также встречу экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Максима Власова с Умаром Саламовым.
Победители этих боёв проведут встречу за титул чемпиона мира, сообщает BoxingScene. У Власова и Саламова ранее уже подтверждали готовность провести бой и ждали решения WBO. Что касается Альвареса и Рамиреса, то их дела ведутся компанией Top Rank, так что с организацией встречи проблем быть не должно.
Напомним, пояс по версии WBO стал вакантным после того, как от него отказался Сауль Альварес. Мексиканец отобрал регалию у Сергея Ковалёва.
- 21 января 2020
-
19:49
-
18:56
-
17:44
-
16:02
-
15:14
-
14:32
-
13:00
-
12:04
-
11:22
-
10:28
-
09:03
-
00:05
- 20 января 2020
-
22:53
-
21:44
-
20:56
-
19:43
-
18:42
-
17:28
-
16:25
-
16:00
-
15:14
-
14:43
-
14:04
-
13:02
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:03
-
09:09
-
08:00
-
07:00
-
03:13
-
00:42
- 19 января 2020
-
23:27