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Победитель боя Власов — Саламов поборется за титул чемпиона мира по версии WBO

Победитель боя Власов — Саламов поборется за титул чемпиона мира по версии WBO
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В WBO определились с кандидатами на титульный бой в полутяжёлом весе. В организации хотят устроить своеобразный турнир. Так, её руководство санкционировало поединки экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом, а также встречу экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Максима Власова с Умаром Саламовым.

Победители этих боёв проведут встречу за титул чемпиона мира, сообщает BoxingScene. У Власова и Саламова ранее уже подтверждали готовность провести бой и ждали решения WBO. Что касается Альвареса и Рамиреса, то их дела ведутся компанией Top Rank, так что с организацией встречи проблем быть не должно.

Напомним, пояс по версии WBO стал вакантным после того, как от него отказался Сауль Альварес. Мексиканец отобрал регалию у Сергея Ковалёва.

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