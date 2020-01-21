Александр Емельяненко арестован на 7 суток

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом. На этот раз спортсмен нарушил общественный порядок на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех. Александр находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно, сообщает портал «Кубанские новости».
Представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и арестовали за мелкое хулиганство на семь суток.
В Анапе Александр проводил тренировки. В апреле ему предстоит поединок на турнире лиги АСА. В главном бою вечера он встретится с Магомедом Исмаиловым.
Напомним, в 2018 году Александр Емельяненко также оказался за решёткой за хулиганство. Тогда он устроил скандал в Кисловодске, пребывая в нетрезвом состоянии.
- 21 января 2020
-
21:48
-
20:34
-
19:49
-
18:56
-
17:44
-
16:02
-
15:14
-
14:32
-
13:00
-
12:04
-
11:22
-
10:28
-
09:03
-
00:05
- 20 января 2020
-
22:53
-
21:44
-
20:56
-
19:43
-
18:42
-
17:28
-
16:25
-
16:00
-
15:14
-
14:43
-
14:04
-
13:02
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:03
-
09:09
-
08:00
-
07:00
-
03:13