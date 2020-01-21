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Александр Емельяненко арестован на 7 суток

Александр Емельяненко арестован на 7 суток
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом. На этот раз спортсмен нарушил общественный порядок на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех. Александр находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно, сообщает портал «Кубанские новости».

Представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и арестовали за мелкое хулиганство на семь суток.

В Анапе Александр проводил тренировки. В апреле ему предстоит поединок на турнире лиги АСА. В главном бою вечера он встретится с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, в 2018 году Александр Емельяненко также оказался за решёткой за хулиганство. Тогда он устроил скандал в Кисловодске, пребывая в нетрезвом состоянии.

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