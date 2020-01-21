Де ла Хойя: Сондерс — не главный претендент на бой с Альваресом
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал, что чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс не является основным претендентом на бой с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом.
«Сондерс — не главный претендент на бой с Альваресом. Уж это можно сказать точно. Я ещё не имею понятия о том, кто станет соперником Сауля. Скоро я отправлюсь в Мексику для встречи с Саулем. Останусь там на несколько дней, мы пообщаемся и определим соперника на 2 мая. Как только мы узнаем имя противника, мы сразу же объявим его», — приводит слова де ла Хойи Boxingnews24.
Напомним, предыдущий поединок Альварес провёл в ноябре 2019 года. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва.
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