Бузова первой из россиян набрала 19 млн подписчиков в «Инстаграме», опередив Хабиба

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова первой среди россиян преодолела отметку в 19 млн подписчиков в «Инстаграме», опередив действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. У Бузовой 19,1 млн подписчиков, а у Нурмагомедова — 18,4 млн.

Напомним, после победы над Дастином Порье в титульном поединке в сентябре 2019 года Хабиб опередил Бузову по количеству подписчиков в «Инстаграме», но теперь вновь опустился на второе место.

Следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американский боец MMA Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Бруклине 18 апреля.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.

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