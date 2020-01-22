В Краснодарском суде прокомментировали арест А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за хулиганство, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Об аресте 38-летнего спортсмена стало известно вчера, 21 января.

«Это Анапский районный суд. Там действительно семь суток административного ареста – наказание за совершение административного правонарушения, часть первая статьи 20.1, это мелкое хулиганство. На основании решения суда он водворён сейчас в ИВС (изолятор временного содержания. — Прим. «Чемпионата») в Анапе. Правонарушение было вчера, 21 января, в 9 часов утра», — приводит слова представителя суда «Р-Спорт».

В ГУ МВД по Краснодарскому краю не стали комментировать информацию об аресте Емельяненко.