В Краснодарском суде прокомментировали арест А. Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за хулиганство, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Об аресте 38-летнего спортсмена стало известно вчера, 21 января.
«Это Анапский районный суд. Там действительно семь суток административного ареста – наказание за совершение административного правонарушения, часть первая статьи 20.1, это мелкое хулиганство. На основании решения суда он водворён сейчас в ИВС (изолятор временного содержания. — Прим. «Чемпионата») в Анапе. Правонарушение было вчера, 21 января, в 9 часов утра», — приводит слова представителя суда «Р-Спорт».
В ГУ МВД по Краснодарскому краю не стали комментировать информацию об аресте Емельяненко.
«Саша размахивал стволом в супермаркете». Боец MMA Смоляков — об инциденте с Емельяненко
Читайте также
- 22 января 2020
-
11:31
-
11:08
-
10:00
-
09:37
-
09:05
-
00:17
-
00:08
- 21 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:48
-
20:34
-
19:49
-
18:56
-
17:44
-
16:02
-
15:14
-
14:32
-
13:00
-
12:04
-
11:22
-
10:28
-
09:03
-
00:05
- 20 января 2020
-
22:53
-
21:44
-
20:56
-
19:43
-
18:42
-
17:28
-
16:25
-
16:00
-
15:14
-
14:43
-
14:04
-
13:02
Партнерский контент