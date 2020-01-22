Девушка — бывший боец UFC призналась, что тренировалась с дочерью Пескова

Бывший боец UFC 30-летняя Милана Дудиева, на счету которой 12 побед и 8 поражений в смешанных единоборствах, призналась, что тренировалась с Елизаветой Песковой, дочерью Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Ранее 22-летняя Пескова рассказала о тренировках в лагере спецназа в Чечне «с тремя девочками из UFC». Их фамилий она не назвала.

«Как и на любых сборах, мы что только не делали: отрабатывали удары, броски, борьбу, спарринги проводили. Лизе было интересно, поэтому мы ей показали пару ударов, она попросила. Но она девочка не из спорта, с ней надо было осторожно.

Мы уделяли ей по пять-десять минут на каждой тренировке. Показывали ей удары или броски. У нас и не было-то больше времени на то, чтобы с ней заниматься во время собственных сборов.

Успели пообщаться. Она простая в общении, отзывчивая, целеустремлённая, умная. Знает, чего хочет. Чуть-чуть загруженная, но это нормально. Я в её возрасте тоже такой была.

Сперва, как это часто бывает, общение осторожное было, а потом уже нормально. Мы, спортсмены, люди простые, расположили её к себе. Дали понять, что нам всё равно, кто есть кто, нам главное, чтобы человек был нормальный. Хоть она будет дочка короля», — цитирует Дудиеву «Спорт-экспресс».