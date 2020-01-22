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Нокаутированный за 40 секунд Серроне может пропустить полгода

Нокаутированный за 40 секунд Серроне может пропустить полгода
Бокс/ММА / UFC 0

Американскому бойцу смешанных единоборств Дональду Серроне могут на полгода запретить выходить в октагон в связи с травмами, полученными в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает MMA Junkie.

Напомним, в минувшие выходные Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире организации в Лас-Вегасе. Поединок проходил в полусредней весовой категории. Американец получил перелом носа и незначительный перелом стенки орбиты, в связи с чем его восстановление занять больше времени, чем предполагалось.

На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

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