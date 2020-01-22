Порье поделился мнением о возможном бое Макгрегор — Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, как, по его мнению, может проходить поединок с участием ирландца Конора Макгрегора и американца Джастина Гэтжи. Один из болельщиков спросил бойца, как развивались бы события в этом поединке.
«Считаю, Конор победит. Если только Джастин не будет использовать борьбу», — написал Порье в своём «твиттере».
Напомним, в минувшие выходные 31-летний Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, на турнире промоушена в Лас-Вегасе за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA.
31-летний Гэтжи последний поединок провёл в сентябре 2019 года, победив того же Серроне. На его счету 21 победа и два поражения в 23 боях в смешанных единоборствах.
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