Бой Бетербиева с Мэн Фаньлуном пройдёт не в Москве, а в Канаде

Российский боксёр Артур Бетербиев проведёт поединок в полутяжёлом весе с китайцем Мэн Фаньлуном в канадском городе Квебеке. Об этом сообщили в IBF.

«Бой пройдёт в Квебеке», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Поединок состоится 28 марта. Обсуждался вариант с проведением боя в Москве, но от него отказались.

Бетербиев владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

Последним соперником Бетербиева был украинец Александр Гвоздик, который потерпел поражение нокаутом в поединке в октябре 2018 года. В активе 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (в том числе 10 нокаутом).

Бетербиев прокомментировал информацию об отказе боксировать в Китае из-за политики