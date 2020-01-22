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Бой Бетербиева с Мэн Фаньлуном пройдёт не в Москве, а в Канаде

Бой Бетербиева с Мэн Фаньлуном пройдёт не в Москве, а в Канаде
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Артур Бетербиев проведёт поединок в полутяжёлом весе с китайцем Мэн Фаньлуном в канадском городе Квебеке. Об этом сообщили в IBF.

«Бой пройдёт в Квебеке», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Поединок состоится 28 марта. Обсуждался вариант с проведением боя в Москве, но от него отказались.

Бетербиев владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

Последним соперником Бетербиева был украинец Александр Гвоздик, который потерпел поражение нокаутом в поединке в октябре 2018 года. В активе 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (в том числе 10 нокаутом).

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