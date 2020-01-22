Бетербиев может провести бой в Санкт-Петербурге после поединка с Мэн Фаньлуном

Федерация бокса России хочет провести бой чемпиона WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева в Санкт-Петербурге во время конвенции WBC, а на проведение боя с китайцем Мэном Фаньлуном организация теперь не претендует, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Ежегодная конвенция WBC пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 20 сентября.

Ранее стало известно, что бой Бетербиев — Мэн Фаньлун состоится в канадском городе Квебеке.

«Мы хотим провести следующий после Фаньлуна бой Бетербиева. Хотим это сделать во время конвенции WBC в Санкт-Петербурге, рассматриваем «Зенит-Арену» («Газпром Арену». — Прим. «Чемпионата»).

Сейчас мы с промоутерами достигли договорённости, что на проведение предстоящего боя мы не претендуем, а следующий забираем мы. Получается, бой с Фаньлуном Артур проведёт в Канаде», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».