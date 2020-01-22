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Уаллин может провести бой с бывшим чемпионом мира Брауном

Уаллин может провести бой с бывшим чемпионом мира Брауном
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Шведский боксёр супертяжёлого веса Отто Уаллин (20-1, 13 КО) ведёт переговоры о проведении поединка с бывшим временным чемпионом мира по версии WBA, австралийским ветераном Лукасом Брауном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. По предварительной информации, стороны согласовали дату боя на ближайшую весну.

Это будет первое появление Уаллина на ринге с сентября 2019 года. Тогда он доставил серьёзные проблемы экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри, рассёк тому бровь и конкурировал с британцем на протяжении всех 12 раундов. В итоге Отто уступил лишь решением судей.

Что касается Брауна, то он последний раз появлялся на ринге в ноябре минувшего года. Тогда он нокаутировал 45-летнего Джона Хопоти (12-7, 11 КО).

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