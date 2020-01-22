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Порье предложил бой Макгрегору

Порье предложил бой Макгрегору
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье вызвал на поединок экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Второй и третий номер рейтинга UFC. Давайте сделаем этот бой. Я согласен на бой в лёгком, полусреднем или промежуточном весе», — написал Порье на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 22 января, в UFC обновились рейтинги весовых категорий. Дастин Порье сохраняет вторую строчку в лёгком дивизионе, в то время как Конор Макгрегор стал третьим.

Напомним, ирландец в минувшие выходные одержал досрочную победу над Дональдом Серроне, нокаутировав того за 40 секунд. Что касается Порье, то Дастин последнюю встречу провёл в сентябре на турнире в Абу-Даби, тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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