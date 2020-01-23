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Сауль Альварес, вероятнее всего, встретится с Рётой Муратой

Сауль Альварес, вероятнее всего, встретится с Рётой Муратой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC Franchise и WBA Super Сауль Альварес намерен провести следующий поединок 2 мая, о чём было известно и раньше. Теперь в команде мексиканца назвали главного претендента на бой с ним. Вероятнее всего, Канело разделит ринг c действующим чемпионом мира по версии WBA Regular, олимпийским чемпионом Рётой Муратой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Этот бой выгоден для стримингового сервиса DAZN с точки зрения коммерции, так как позволит продвинуть его услуги на многомиллионный японский рынок.

Таким образом, Альварес, скорее всего, проведёт следующий бой в среднем весе. Предыдущая встреча мексиканца состоялась в полутяжёлом дивизионе, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва.

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