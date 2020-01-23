Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Главный нарколог Минздрава вызвался помочь А. Емельяненко справиться с алкоголизмом

Главный нарколог Минздрава вызвался помочь А. Емельяненко справиться с алкоголизмом
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, вызвался помочь бойцу ММА Александру Емельяненко.

Ранее стало известно, что Емельяненко устроил пьяный дебош в Анапе в ходе подготовки к бою на турнире лиги АСА с Магомедом Исмаиловым. На бойца оформили протокол за мелкое хулиганство и арестовали на семь суток.

«Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью, причём неожиданной, прямо как у Воланда. Мы не в первый раз слышим об Александре. Пить и заниматься спортом категорически запрещено.

Готов через вас обратиться к Емельяненко, чтобы он до нас доехал. Мы бы ему помогли избавиться от этих проблем. Это целая технология: лечение, реабилитация», — цитирует Брюна «Рейтинг букмекеров».

Президент ACA отреагировал на арест А. Емельяненко
«Саша размахивал стволом в супермаркете». Боец MMA Смоляков — об инциденте с Емельяненко
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020