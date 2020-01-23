Главный нарколог Минздрава вызвался помочь А. Емельяненко справиться с алкоголизмом

Президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, вызвался помочь бойцу ММА Александру Емельяненко.
Ранее стало известно, что Емельяненко устроил пьяный дебош в Анапе в ходе подготовки к бою на турнире лиги АСА с Магомедом Исмаиловым. На бойца оформили протокол за мелкое хулиганство и арестовали на семь суток.
«Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью, причём неожиданной, прямо как у Воланда. Мы не в первый раз слышим об Александре. Пить и заниматься спортом категорически запрещено.
Готов через вас обратиться к Емельяненко, чтобы он до нас доехал. Мы бы ему помогли избавиться от этих проблем. Это целая технология: лечение, реабилитация», — цитирует Брюна «Рейтинг букмекеров».
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