Главный нарколог Минздрава вызвался помочь А. Емельяненко справиться с алкоголизмом

Президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, вызвался помочь бойцу ММА Александру Емельяненко.

Ранее стало известно, что Емельяненко устроил пьяный дебош в Анапе в ходе подготовки к бою на турнире лиги АСА с Магомедом Исмаиловым. На бойца оформили протокол за мелкое хулиганство и арестовали на семь суток.

«Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью, причём неожиданной, прямо как у Воланда. Мы не в первый раз слышим об Александре. Пить и заниматься спортом категорически запрещено.

Готов через вас обратиться к Емельяненко, чтобы он до нас доехал. Мы бы ему помогли избавиться от этих проблем. Это целая технология: лечение, реабилитация», — цитирует Брюна «Рейтинг букмекеров».

Президент ACA отреагировал на арест А. Емельяненко