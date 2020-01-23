Рябинский: у Поветкина больше шансов сразиться с Уайтом, чем у Руиса

У российского боксёра Александра Поветкина больше шансов договориться о проведении боя с британцем Диллианом Уайтом, чем у экс-чемпиона мира Энди Руиса, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Поветкин в декабре свёл вничью поединок с американцем Майклом Хантером за звание обязательного претендента по линии WBA в тяжёлом весе, после чего оба спортсмена заявили о желании провести реванш. Уайт ранее объявил, что его следующий бой запланирован на 18 апреля, а в качестве соперника он хотел бы видеть Поветкина. Рябинский утверждал, что команда британца вышла с инициативой провести бой с россиянином, а промоутер Эдди Хирн предложил Уайту встретиться с Руисом.
«Бой не срывается. Эдди Хирн ведёт переговоры и с нами, и с Руисом. Пока контракт не подписан, сторона Уайта имеет право договариваться, с кем хочет.
Тем не менее мы считаем, что вероятность того, что на бой с Уайтом договоримся именно мы, выше. Это моя субъективная оценка. Если вдруг переговоры с Уайтом не закончатся ничем, вероятнее всего, соперником Саши будет Хантер», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».
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