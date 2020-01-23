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Появился проморолик боя Емельяненко — Исмаилов. Видео

Появился проморолик боя Емельяненко — Исмаилов. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В промоушене Absolute Championship Akhmat опубликовали проморолик, посвящённый поединку российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, которые подерутся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.

Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале ACA.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

Ранее Исмаилов дал совет Емельяненко, которого арестовали на семь суток за пьяный дебош в Анапе, а главный нарколог Минздрава РФ вызвался помочь бойцу.

Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу
Главный нарколог Минздрава вызвался помочь А. Емельяненко справиться с алкоголизмом
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