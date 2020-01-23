Появился проморолик боя Емельяненко — Исмаилов. Видео
В промоушене Absolute Championship Akhmat опубликовали проморолик, посвящённый поединку российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, которые подерутся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.
Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале ACA.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.
Ранее Исмаилов дал совет Емельяненко, которого арестовали на семь суток за пьяный дебош в Анапе, а главный нарколог Минздрава РФ вызвался помочь бойцу.
Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу
Главный нарколог Минздрава вызвался помочь А. Емельяненко справиться с алкоголизмом
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