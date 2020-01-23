«Это часть его тренировок». Основатель ACA подколол арестованного А. Емельяненко

Основатель промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев прокомментировал инцидент с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которого в Анапе арестовали на семь суток за пьяный дебош.
Ранее в ACA, узнав об аресте бойца, заявили, что ничто не угрожает проведению поединка Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, запланированным на 3 апреля.
«Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов 3 апреля в Москве! Как вы думаете, этот бой состоится? Я ставлю на то, что состоится. А то, что мы вчера читали в новостях про Емельяненко, — это часть его тренировочного процесса», — написал Хасиев в своём «инстаграме».
Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева. Бой прошёл по правилам бокса.
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