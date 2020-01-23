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Блейдс рассказал о помощи Оверима перед боем с дос Сантосом

Блейдс рассказал о помощи Оверима перед боем с дос Сантосом
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Кёртис Блейдс рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Бойцы сразятся на турнире UFC Fight Night 166 послезавтра, 25 января.

По словам Блейдса, при подготовке к поединку он воспользовался помощью голландца Алистара Оверима, который победил дос Сантоса в 2015 году.

«Самой существенной помощью от Оверима стала инсайдерская информация. Много информации. Он поделился выводами о том поединке. Он рассказал о деталях, которые могут помочь мне. Я очень благодарен ему и с нетерпением жду возможности попробовать всё это в поединке», — сказал боец в интервью YouTube-каналу The Score MMA.

Блейдс занимает третье место в рейтинге бойцов UFC тяжёлого веса, а дос Сантос располагается строчкой ниже.

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