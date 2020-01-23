«Саша, я не Миша!» Исмаилов записал обращение к Емельяненко. Видео

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вновь обратился к Александру Емельяненко, который станет его соперником на турнире ACA 107 3 апреля. Исмаилов посоветовал Емельяненко, арестованному на семь суток за хулиганство, ответственнее относиться к подготовке к бою, иначе у него возникнут большие проблемы в поединке.
«Саша, я не Миша!» — напомнил боец, имея в виду, что он не Михаил Кокляев, который потерпел поражение от Емельяненко нокаутом в первом раунде боксёрского поединка 29 ноября.
Если у вас не отображается видеообращение Исмаилова к Емельяненко, его можно посмотреть и послушать в «инстаграме» бойца.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.
- 23 января 2020
-
16:21
-
16:00
-
15:22
-
15:04
-
14:29
-
13:43
-
13:08
-
12:43
-
12:11
-
11:46
-
10:50
-
10:00
-
09:17
-
07:00
-
00:59
-
00:16
-
00:08
- 22 января 2020
-
23:56
-
22:47
-
21:33
-
20:32
-
19:40
-
18:49
-
17:46
-
16:52
-
16:34
-
16:25
-
15:33
-
15:00
-
14:26
-
13:03
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:00