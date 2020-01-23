«Саша, я не Миша!» Исмаилов записал обращение к Емельяненко. Видео

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вновь обратился к Александру Емельяненко, который станет его соперником на турнире ACA 107 3 апреля. Исмаилов посоветовал Емельяненко, арестованному на семь суток за хулиганство, ответственнее относиться к подготовке к бою, иначе у него возникнут большие проблемы в поединке.

«Саша, я не Миша!» — напомнил боец, имея в виду, что он не Михаил Кокляев, который потерпел поражение от Емельяненко нокаутом в первом раунде боксёрского поединка 29 ноября.

Если у вас не отображается видеообращение Исмаилова к Емельяненко, его можно посмотреть и послушать в «инстаграме» бойца.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

«Это часть его тренировок». Основатель ACA подколол арестованного А. Емельяненко