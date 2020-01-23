Бывший претендент на титул UFC будет выступать в лиге кулачных боёв

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Тьяго Алвес подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, сообщает BJ Penn. Ожидается, что первую встречу в лиге он проведёт в апреле или мае.

«Я в восторге от подписания контракта с Тьяго. Он очень опытный боец и всегда показывает яркие поединки. Ожидаем, что он дебютирует в апреле или в мае. Ждём от него многого. Он классный спортсмен и отличный человек», — сказала президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман.

Алвес последний раз появлялся в клетке в декабре минувшего года. На турнире UFC в Вашингтоне он досрочно проиграл Тиму Минсу, то было четвёртое поражение Тьяго в пяти последних встречах. В июле 2009 года Алвес бился за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Тогда он проиграл решением судей Жоржу Сен-Пьеру.