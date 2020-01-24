Стивенс и Кэттар встретятся в андеркарде боя Нурмагомедов — Фергюсон

18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии пройдёт титульный поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном.
В андеркарде этого противостояния встретятся Джереми Стивенс и Келвин Каттар, сообщает MMA Fighting. Этот бой пройдёт в полулёгкой весовой категории. Каттар на данный момент занимает одиннадцатое место в рейтинге. Предыдущий бой он провёл 9 ноября на турнире в Москве, проиграв Забиту Магомедшарипову.
Что касается Стивенса, то он занимает восьмое место в рейтинге. Он последний бой провёл в октябре 2019 года, проиграв Яиру Родригесу. В целом у Джереми три поражения в последних четырёх встречах, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
- 24 января 2020
-
00:54
- 23 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:30
-
21:02
-
19:33
-
18:54
-
17:59
-
16:21
-
16:00
-
15:22
-
15:04
-
14:29
-
13:43
-
13:08
-
12:43
-
12:11
-
11:46
-
10:50
-
10:00
-
09:17
-
07:00
-
00:59
-
00:16
-
00:08
- 22 января 2020
-
23:56
-
22:47
-
21:33
-
20:32
-
19:40
-
18:49
-
17:46
-
16:52
-
16:34
-
16:25