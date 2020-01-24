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Стивенс и Кэттар встретятся в андеркарде боя Нурмагомедов — Фергюсон

Стивенс и Кэттар встретятся в андеркарде боя Нурмагомедов — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии пройдёт титульный поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном.

В андеркарде этого противостояния встретятся Джереми Стивенс и Келвин Каттар, сообщает MMA Fighting. Этот бой пройдёт в полулёгкой весовой категории. Каттар на данный момент занимает одиннадцатое место в рейтинге. Предыдущий бой он провёл 9 ноября на турнире в Москве, проиграв Забиту Магомедшарипову.

Что касается Стивенса, то он занимает восьмое место в рейтинге. Он последний бой провёл в октябре 2019 года, проиграв Яиру Родригесу. В целом у Джереми три поражения в последних четырёх встречах, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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