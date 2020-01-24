Чемпиона мира по боксу обворовали. Он потроллил грабителей. Видео

Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк стал жертвой грабителей. Неизвестные пробрались в его дом и унесли некоторые личные вещи спортсмена. Юбэнк отметил, что грабители при осмотре его вещей не заметили в кармане куртки дорогостоящие часы.

«Я просто хочу воспользоваться моментом, чтобы дать им понять, насколько они жалки в своей профессии воров. Они взяли куртку и выбросили её.

Я понятия не имею почему, но, если бы они были хороши в своей работе и нашли время, чтобы осмотреть эту одежду, которая была так грубо брошена на пол, они нашли бы часы, которые стоят примерно в сто раз больше, чем вещи, которые они унесли», — сказал Юбэнк.

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