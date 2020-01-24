Дос Сантос: Блейдс любит борьбу, я — биться в стойке

Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос рассказал об ожиданиях перед поединком с американцем Кёртисом Блейдсом. Бойцы сразятся на турнире UFC Fight Night 166 завтра, 25 января.

«Я верю в себя. Я искренне верю, что заслуживаю места на вершине дивизиона, и я займу его. Однажды я забрал его — и повторю это снова.

Титульный бой зависит от многих результатов. Если Нганну проиграет Жаирзиньо Розенструйку или случится что-то подобное, то я могу выйти на титульный бой, но могу и вновь встретиться с Нганну. Этот матч-реванш для меня ценен.

Но сейчас всё моё внимание сосредоточено на Кёртисе Блейдсе. У нас разные стили. Он любит бороться, а я — биться в стойке. Будет интересно», — сказал бразилец после открытой тренировки бойцов.

Дос Сантос занимает четвёртое место в рейтинге бойцов UFC тяжёлого веса, а Блейдс располагается строчкой выше.