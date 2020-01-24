Тренер Хабиба не согласился, что UFC выгодна травма Фергюсона и срыв боя

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил болельщику, который предположил, что президенту промоушена Дэне Уайту выгодна травма Тони Фергюсона. По мнению болельщика, в этом случае на бой с Нурмагомедовым выйдёт Конор Макгрегор — Уайт уже заявлял о желании провести матч-реванш бойцов.
Напомним, поединок Нурмагомедова и Фергюсона по различным причинам уже не раз срывался в предыдущие годы.
«Боже мой, они не настолько сильно его контролируют. Были бы они не против, если бы Тони травмировался, а Конор вышел? Безусловно. Но для компании выгодно, чтобы Хабиб прошёл Тони, после чего состоялся бы этот гигантский поединок (Нурмагомедова и Макгрегора. — Прим. «Чемпионата»).
Дэна не раз говорил: позволим им провести бой, и вне зависимости от результата будут варианты для нового боя. У компании всегда есть новые звёзды, на которых можно зарабатывать. Дэна не надеется ни на какой конкретный результат, а плывёт по течению», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News.
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