«Бухает — и оказывается за решёткой». Чемпион FNG Бикрёв жёстко раскритиковал Емельяненко

Чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрёв обрушился с критикой на Александра Емельяненко, которого в Анапе арестовали на семь суток за пьяный дебош, а также поделился мнением о предстоящем поединке бойца с Магомедом Исмаиловым, запланированным на 3 апреля.

«Во-первых, считаю, что их бой объявили слишком рано, почти за четыре месяца, сейчас же вроде стоит дата 3 апреля. На мой взгляд, это сделали специально, потому что в этот период Александр Емельяненко ещё может слететь, точнее даже, как заложено в его программе, немного расслабиться, по итогу так и произошло.

Конечно, бой никто не отменит, но надо понимать, что, как и в бою с Кокляевым, история повторяется. Все видели новостные сводки, где нам рассказывали, что Саша пил, потом попал в больницу, его прокапали, и через неделю он просто вышел и победил Мишу. Тогда организаторам от этой истории лишь повезло с запоями Саши, и они попали в график.

Второй момент — это, конечно, полное наплевательское отношение Саши к этому поединку: не готовится, точнее, готовится сам, что-то там делает, потом сам бухает, сам же и чудит и, как показатель, снова оказывается за решёткой.

Многие, конечно, недооценивают Магу Исмаилова, этого маленького лысого парня. И я уверен, что в бою может произойти то же самое, что было с Василевским. Все недооценивали Магу, все думали, что Василевский выиграет, ведь он же чемпион. А Слава тем временем просто прохлаждался около океана и снимал сторис про прыщики на жопе и как их лечить. В этот же самый момент Магомед пахал в зале и ничего не выкладывал. В итоге мы все увидели результат: нокаут в первом раунде.

Сашу то же самое ждёт, что и Василевского, позже вы всё увидите. Я не думаю, что Емельяненко будет бороться, у него плохой партер, все об этом знают, но почему-то забывают. Я на самом деле не вижу, как Саша может победить в этом бою, тем более с такой подготовкой и таким отношением к делу. Если делать ставку, я бы ставил на Магу, не сомневаясь ни на секунду. То, что Саша выше и у него длиннее руки, никак не сыграет роли, я думаю, Мага найдёт свои ключики, чтобы разобрать его.

Это может быть очередным примером того, как спортсмену нельзя относиться к подготовке. Не знаю, понимает ли Саша, что этот бой с Исмаиловым, по сути, похоронит его карьеру, если он не сможет победить. Я думаю, что он вообще не будет интересен никому, было очень опасно соглашаться на такой бой. Александр, наоборот, должен быть максимально мотивирован этим противостоянием, чтобы доказать всем своё превосходство, но боюсь, что получится не очень весёлая история по итогу для Саши. Главное, чтобы это всё состоялось», — цитирует Бикрёва пресс-служба Gagarin Sports Management.

«Саша, я не Миша!» Исмаилов записал обращение к Емельяненко. Видео