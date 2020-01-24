Новосёлов и Смоляков подерутся на турнире FNG в Магнитогорске
Российские бойцы MMA Максим Новосёлов и Дмитрий Смоляков выступят на турнире Fight Nights Global в Магнитогорске 17 апреля, сообщает пресс-служба организации.
Бойцы проведут один раунд продолжительностью 10 минут по особым правилам. Для победы будет необходимо отправить соперника в нокаут или вынудить его сдаться. В любом другом случае будет объявлена ничья.
Напомним, Смоляков ранее выступал в UFC. После трёх поражений в трёх поединках россиянин был уволен из организации.
Новосёлов провёл восемь боев в смешанных единоборствах, в которых одержал пять побед, потерпел два поражения и один бой свёл вничью. В ноябре он победил Алексея Гончарова единогласным решением судей. Ранее он провёл 14 лет в тюрьме по обвинению в убийстве.
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