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Украинец Постол сообщил о переносе своего титульного боя из-за коронавируса

Украинец Постол сообщил о переносе своего титульного боя из-за коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой за титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO с участием украинца Виктора Постола и американца Хосе Карлоса Рамиреса, который должен был состояться в Китае 2 февраля, перенесли из-за вспышки коронавируса.

«Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесён из-за вспышки вируса в Китае. Я провёл отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится.

Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку", — написал Постол в своём «инстаграме».

36-летний Постол одержал 31 победу (в том числе 12 нокаутом) в профессиональном боксе и потерпел два поражения. На счету 27-летнего Рамиреса 25 побед (в том числе 17 нокаутом) в 25 поединках.

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