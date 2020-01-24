Нурмагомедов показал коллаж в «Твиттере». На фото — три поражения Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, показал в «Твиттере» фотоколлаж, составленный из кадров поединков, в которых терпел поражения ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион промоушена в двух категориях. Таким образом Нурмагомедов напомнил, что Макгрегор терпел поражения уже в трёх категориях, в которых выступал.

Нижнее фото сделано в поединке в ноябре 2010 года, когда Макгрегор, выступавший тогда в весовой категории до 145 фунтов, проиграл Джозефу Даффи на турнире Cage Warriors. Среднее фото — в бою в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов победил ирландца в титульном поединке. Верхнее фото — кадр из боя Конора с Нейтом Диасом на турнире UFC 196 в марте 2016 года.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Нурмагомедова.