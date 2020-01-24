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Крис Сайборг: если бы я не перешла в Bellator, мне бы пришлось страдать

Крис Сайборг: если бы я не перешла в Bellator, мне бы пришлось страдать
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг поделилась мыслями о предстоящем дебюте в промоушене Bellator.

«Я чувствую себя молодой и мотивированной. Я рада, что открываю новую страницу в своей карьере. Поражение стало даром божьим. Если бы его не случилось, то я бы не была здесь. Если бы я не перешла в Bellator, мне бы пришлось страдать и бороться каждый день.

Титул для меня значит многое. Я буду рада, если чемпионский пояс окажется на мне. Я хочу использовать Bellator, чтобы поделиться с людьми своей верой и делать то, что мне больше всего нравится», — приводит слова Крис Сайборг MMAJunkie.

Напомним, 25 января Крис Сайборг встретится с Джулией Бадд на турнире Bellator 238. Этот бой станет для Сайборг дебютным в промоушене. На кону поединка будет стоять титул в женском полулёгком весе.

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