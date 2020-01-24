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Стали известны результаты взвешивания Джуниора дос Сантоса и Кёртиса Блейдса

Стали известны результаты взвешивания Джуниора дос Сантоса и Кёртиса Блейдса
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 25 на 26 января мск в Роли (США) состоится турнир UFC UFC Fight Night 166. В главном событии встретятся тяжеловесы — бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос и третий номер рейтинга Кёртис Блейдс. По итогам взвешивания Блейдс оказался на 0,5 кг тяжелее оппонента.

В соглавном поединке турнира Майкл Кьеза встретится с Рафаэлем дос Аньосом. По итогам взвешивания Кьеза оказался тяжелее соперника на 0,2 кг.

UFC Fight Night 166. Результаты взвешивания

Основные поединки
Кёртис Блейдс (112,5 кг) — Джуниор дос Сантос (112)
Рафаэль дос Аньос (77,1) — Майкл Кьеза (77,3)
Джордан Эспиноза (57,1) — Алекс Перес (56,9)
Ханна Сайферс (51,9) — Анджела Хилл (52,6)
Джамал Хилл (93,2) — Дарко Стошич (92,9)

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