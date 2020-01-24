Блейдс: в бою с дос Сантосом будет досрочный финал

Тяжеловес UFC Кёртис Блейдс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом организации Джуниором дос Сантосом. Бой состоится на турнире UFC Fight Night 166.



«Я не против заработать лёгкие деньги, если после боя с дос Сантосом я не получу титульного боя. Этот поединок будет непростым. Перед этим у меня были бои с Шамилем Абдурахимовым и Джастином Уиллисом, и я собираюсь продолжать драться с теми, кого мне дадут по контрактным обязательствам.



Я зачищу тяжёлый вес. До тех пор пока мне за это платят деньги, я не жалуюсь.Чем дольше я буду ждать титульного боя, тем сильнее я буду. В бою с дос Сантосом будет досрочный финал. Я не думаю, что этот бой пройдёт всю дистанцию», — приводит слова Кертиса Блейдса SCMP.