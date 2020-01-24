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Олимпийский отборочный турнир по боксу перенесли из Китая в Иорданию из-за коронавируса

Олимпийский отборочный турнир по боксу перенесли из Китая в Иорданию из-за коронавируса
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Отборочный боксёрский турнир Олимпийских игр 2020 года в Токио в зоне Азия/Океания был перенесён из Уханя (КНР) в Иорданию, сообщает официальный сайт МОК. Причиной переноса стала вспышка опасного коронавируса, из-за которого скончались уже 26 человек.

Турнир должен был пройти в Ухане с 3 по 14 февраля, но был перенесён в столицу Иордании Амман и будет проходить с 3 по 11 марта.

Всего на этом турнире будут распределены 63 лицензии на Олимпийские игры в различных весовых категориях. С 13 по 24 мая у азиатских спортсменов будет ещё один шанс отобраться на Олимпиаду — в Париже должен состояться мировой квалификационный турнир.

Летние Олимпийские игры в Токио будут проходить с 24 июля по 9 августа, соревнования олимпийского турнира по боксу — с 25 июля по 9 августа.

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