Крис Сайборг оказалась легче Джулии Бадд на взвешивании Bellator 238

В ночь с 25 на 26 января мск в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии встретятся бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Джулия Бадд. По итогам взвешивания Бадд оказалась немного тяжелее соперницы.
В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом. На взвешивании Борикс оказался немного тяжелее Колдуэлла.
Bellator 238. Результаты взвешивания
Основные поединки
Джулия Бадд (144,5) — Крис Сайборг (143,8)
Даррион Колдуэлл (144,6) — Адам Борикс (144,9)
Хуан Арчулета (145,5) — Генри Корралес (145,3)
Серхио Петтис (135) — Альфред Хашакян (135,9)
Рэймонд Дэниэлс (169,8) — Джейсон Кинг (169,7)
Ава Найт (114,5) — Эмили Кинг (115,2)
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