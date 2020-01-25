Крис Сайборг оказалась легче Джулии Бадд на взвешивании Bellator 238

В ночь с 25 на 26 января мск в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии встретятся бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Джулия Бадд. По итогам взвешивания Бадд оказалась немного тяжелее соперницы.



В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом. На взвешивании Борикс оказался немного тяжелее Колдуэлла.



Bellator 238. Результаты взвешивания



Основные поединки

Джулия Бадд (144,5) — Крис Сайборг (143,8)

Даррион Колдуэлл (144,6) — Адам Борикс (144,9)

Хуан Арчулета (145,5) — Генри Корралес (145,3)

Серхио Петтис (135) — Альфред Хашакян (135,9)

Рэймонд Дэниэлс (169,8) — Джейсон Кинг (169,7)

Ава Найт (114,5) — Эмили Кинг (115,2)