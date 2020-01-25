UFC Fight Night 166, полный файткард турнира: дос Сантос — Блейдс и другие бои

В ночь с 25 на 26 января мск в Роли (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. В главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос и третий номер рейтинга Кёртис Блейдс.
В соглавном поединке сойдутся два опытных легковеса, относительно недавно поднявшихся в полусредний дивизион. Бывший чемпион Рафаэл дос Аньос из Бразилии подерётся с американцем Майклом Кьезой.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге весовой категории UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Fight Night 166
Основной кард
Кёртис Блейдс (№ 3) — Джуниор дос Сантос (№ 4) — тяжёлый вес
Рафаэль дос Аньос (№ 5) — Майкл Кьеза — полусредний вес
Джордан Эспиноза (№ 11) — Алекс Перес (№ 12) — наилегчайший вес
Ханна Сайферс — Анджела Хилл — женский минимальный вес
Джамал Хилл — Дарко Стошич — полутяжёлый вес.
Предварительный кард
Бивон Льюис — Декуан Таунсенд — средний вес
Арнольд Аллен (№ 15) — Ник Ленц — полулёгкий вес
Джастин Киш — Люси Пудилова — женский наилегчайший вес
Монтел Джексон — Фелипе Коралес — легчайший вес
Сара Макманн (№ 10) — Лина Лансберг (№ 11) — женский легчайший вес
Бретт Джонс — Тони Гравели — легчайший вес
Герберт Бёрнс — Нэйт Ландвер — полулёгкий вес.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка дос Сантос — Блейдс.
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