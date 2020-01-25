UFC Fight Night 166, полный файткард турнира: дос Сантос — Блейдс и другие бои

В ночь с 25 на 26 января мск в Роли (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. В главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос и третий номер рейтинга Кёртис Блейдс.



В соглавном поединке сойдутся два опытных легковеса, относительно недавно поднявшихся в полусредний дивизион. Бывший чемпион Рафаэл дос Аньос из Бразилии подерётся с американцем Майклом Кьезой.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге весовой категории UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Fight Night 166

Основной кард



Кёртис Блейдс (№ 3) — Джуниор дос Сантос (№ 4) — тяжёлый вес

Рафаэль дос Аньос (№ 5) — Майкл Кьеза — полусредний вес

Джордан Эспиноза (№ 11) — Алекс Перес (№ 12) — наилегчайший вес

Ханна Сайферс — Анджела Хилл — женский минимальный вес

Джамал Хилл — Дарко Стошич — полутяжёлый вес.



Предварительный кард



Бивон Льюис — Декуан Таунсенд — средний вес

Арнольд Аллен (№ 15) — Ник Ленц — полулёгкий вес

Джастин Киш — Люси Пудилова — женский наилегчайший вес

Монтел Джексон — Фелипе Коралес — легчайший вес

Сара Макманн (№ 10) — Лина Лансберг (№ 11) — женский легчайший вес

Бретт Джонс — Тони Гравели — легчайший вес

Герберт Бёрнс — Нэйт Ландвер — полулёгкий вес.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка дос Сантос — Блейдс.